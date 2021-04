Lewis Hamilton na tweede plaats GP Emilia Romagna: "Niet een van mijn beste dagen, maar goede punten gescoord voor het team"

Na vanaf pole te zijn gestart, is Lewis Hamilton als tweede gefinisht in de Grand Prix van Emilia Romagna. De Brit werd na de start ingehaald door Max Verstappen, en was heel de race snel. Halverwege de race maakte hij een fout die hem op een ronde achterstand bracht, maar door een rode vlag daarna kon hij in dezelfde ronden herstarten. Uiteindelijk reed hij zichzelf van de negende plek naar de tweede plek.

"Allereerst wil ik Max feliciteren met deze zege", zo vertelt Lewis tegenover Martin Brundle. "Hij heeft het echt heel goed gedaan. Lando ook, het is echt goed om hem zo te zien presteren samen met McLaren."

Lewis zelf kende een iets minder goede dag. Volgens hem zelf was hij iets te gehaast om backmarkers in te halen, en reed daardoor door een nat stuk baan. Dit zorgde ervoor dat hij naast de baan kwam en de vangrail raakte. "Vanaf mijn perspectief was het niet mijn beste dag, ik heb in lange tijd geen fout gemaakt", zo vertelt Hamilton verder. "Echter, ik heb de auto veilig over de finish weten te krijgen. Ik denk dat ik iets te gehaast was om de backmarkers in te halen. Ik pakte de binnenbocht, maar ging door een natte plek heen - dit stuurde mij de baan af. Ik ben dankbaar dat ik verder kon rijden en goede punten voor het team heb kunnen scoren."

Martin Brundle vroeg daarna wat er door Hamilton zijn gedachten ging, nadat hij opnieuw in achtervolging moest toen de race eenmaal opnieuw van start ging. "Ik heb eerlijk gezegd niet gedacht aan terugkomen naar een bepaalde positie, maar ik wilde gewoon zo hard mogelijk rijden. Er was geen tijd om na te denken, ik moest terugkomen in mijn racing spirit, maar ik heb ondertussen wel veel plezier beleefd aan te strijden met de andere coureurs in de slotfase van de race", zo concludeert Hamilton.

Aangezien Lewis Hamilton tegen het einde van de race de snelste raceronde reed, heeft dit ervoor gezorgd dat de Brit één punt meer heeft dan Verstappen en is dus nog steeds de leider van het kampioenschap.