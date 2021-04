BREAKING: Grote crash halverwege GP Emilia Romagna, rode vlag als gevolg

Direct nadat Lewis Hamilton zijn gestrande Mercedes in zijn achteruit terug de baan op wist te rijden, verscheen de andere Mercedes van Valtteri Bottas in beeld met enorm veel schade. George Russell stond naast hem stil. De Mercedes-coureur en de Mercedes-junior crashte enorm hard voor de eerste bocht. Het leek er op dat Valtteri Bottas George Russell het gras op duwde, en als gevolg crashte beide coureurs van de baan af.

Er ligt dusdanig veel puin op de baan dat Race Control heeft besloten dat er een rode vlag-situatie nodig is. Alle coureurs dienen terug te keren naar de pitstraat. In onderstaande video zien we hoe de crash gebeurde, aan boord bij Russell en Bottas.

UPDATE: Om 16:25 lokale tijd zal de race hervatten, hoogstwaarschijnlijk met een staande start vanaf de grid.