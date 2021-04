Lando Norris teleurgesteld door afpakken tijd vanwege track limits

De jonge Brit Lando Norris is dit jaar sterk aan het F1-seizoen begonnen. In Bahrein kende hij al een prima optreden, in Imola is hij vrijwel het hele weekend sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo. McLaren heeft bovendien een flinke stap vooruit gemaakt met haar chassis en ook op motorisch vlak is er een sprong voorwaarts vanwege Mercedes.

Met de scherpte zit het wel goed bij Norris. Het leek er zelfs even op dat hij pole position ging pakken, maar omdat hij buiten de baan reed kreeg hij een track limit aan zijn broek en werd zijn tijd afgepakt.

Tot teleurstelling van Norris zelf: "Wat een teleurstellend einde van de kwalificatie. Ik denk dat het allemaal heel goed is gegaan en ik was heel blij met mijn kwalificatie. We hebben maar één run gereden in Q1 en Q2. Dat is denk ik de eerste keer is dat ik dat ooit heb gedaan.

"Het zag er hoopvol uit, maar ik ging te ver in mijn laatste ronde. Dat was eigenlijk een goede ronde maar slechts iets de wijdt en weg was mijn tijd. We hadden een stuk hoger kunnen staan op een veel betere positie voor morgen."