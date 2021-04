Helmut Marko door het dolle met tweede plaats Sergio Perez

Sergio Perez begon dit seizoen zijn tweede periode bij een topteam in de Formule 1. Bij aanvang van dit seizoen zei de Mexicaan ongeveer vijf races nodig te hebben om Max Verstappen te kunnen verslaan. Dat duurde echter net twee races, want vandaag versloeg hij de Nederlander in de kwalificatie.

Dat Perez de druk op Verstappen verhoogd is inmiddels duidelijk, waardoor uiteindelijk ook de prestaties van de Nederlander beter worden door meer scherpte. Dat was exact het doel van Red Bull Racing en zeker van Helmut Marko, die graag een interne teamstrijd ziet, iets wat hij de afgelopen jaren miste bij Gasly en Albon.

Marko was dan ook dolblij met de tweede plaats van Perez in de kwalificatie. Hij zei tegen Sky Sports: "Lance Stroll hield Max Verstappen op in zijn eerste run in de eerste sector, daar verloor hij tijd. Tijdens zijn tweede run maakte hij zelf wat foutjes, wat hem 2 tienden heeft gekost."

"Ondanks die foutjes hebben we een zeer sterke prestatie gezien van Sergio Perez. Ik ben echt heel erg onder de indruk met wat ik zie, want dit is pas zijn tweede race voor Red Bull."