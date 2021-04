Max Verstappen teleurgesteld: "Het was een rommelig rondje in Q3"

Max Verstappen mag morgen om 15:00 van start gaan vanaf P3 op het circuit van Imola. De Red Bull Racing-coureur liet tijdens de derde vrije training al een erg sterke indruk achter, maar P3 was het maximale in de kwalificatie. De coureur was niet echt blij met het resultaat, want hij is sinds een lange tijd door zijn teamgenoot verslagen.

Gisteren had de 23-jarige niet zijn beste vrijdag. Door een probleem met de aandrijfas moest de Nederlander de tweede vrije training aan zich voorbij laten gaan. Hierdoor had hij een achterstand in de derde vrije training, maar met een 14,9 was de coureur wel de snelste.

Tijdens de eerste kwalificatiesessie ging de 14,9 van Verstappen er al aan. Valtteri Bottas van Mercedes kwam met een 14,6 over de streep. Max Verstappen was er na één getimed rondje al klaar mee. De coureur had niet het maximale uit zijn ronde gehaald, maar het was genoeg voor een top vijf plaats. De tweede sessie was Verstappen niet te zien in de top drie. Mede door zijn bandekeuze voor de race. Zijn snelste tijd in de tweede sessie was een 14,8 op de gele band, waar op de beide Mercedessen morgen mee van start moeten gaan. “Het wordt interessant omdat we de twee auto's op verschillende banden hebben en we zullen zien hoe dat uitpakt, maar we zullen proberen het hen moeilijk te maken”, zo zei hij na de race.

P3 onder de verwachting

In derde sessie mocht Verstappen zijn talent laten zien. De coureur zat in een strijd met de twee Mercedes-coureurs. Vooral Lewis Hamilton was erg snel, maar ook Lando Norris was erg verassend. De Brit had een track limit, dus geen P2. Max Verstappen werd uiteindelijk verrassend verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez. Lewis Hamilton was de snelste man. P3 is morgen dus de startplaats en daar was Verstappen niet blij mee. “Het was niet goed in Q3, ik ging eraf in de derde bocht. Het was rommelig, niet wat ik hoopte in ieder geval en dat kan ook niet altijd.”