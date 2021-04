Leclerc stellig: "Als een ander team twee keer zoveel salaris biedt zal ik niet bij Ferrari vertrekken"

Charles Leclerc zegt dat hij Ferrari niet zou verlaten, zelfs niet als een rivaliserend team aan zou bieden om zijn salaris te verdubbelen.Ferrari worstelt nu misschien aanzienlijk meer, maar Leclerc vertelde de krant Il Giornale dat hij niet naar een rivaal zou vertrekken, zelfs niet als zijn salaris werd verdubbeld.

"Nee, want Ferrari is speciaal", zei de Monegask. "Geld is één ding, maar ik geloof in het project en ik wil de hele samen bewandelen met het team waar ik als kind van droomde. Ik voel me hier goed en ik wil het doel bereiken dat ik mezelf heb gesteld en ik ga niet weg voordat ik het heb bereikt."

Leclerc zei dat Ferrari een grote stap heeft gemaakt in 2021, maar er is nog een grote stap nodig om het gat naar voren te dichten. "Er is nog steeds een groot verschil tussen ons en Mercedes en Red Bull Racing", zei hij. "Het doel voor nu is om McLaren voor te blijven."

La Gazzetta dello Sport meldt dat Ferrari in Imola is aangekomen met nieuwe updates op de auto, waaronder een zichtbaar nieuwe diffuser. Auto Motor und Sport beweert dat Ferrari de auto tot juni zal blijven ontwikkelen. "We moeten nog zien wat we in 2021 behouden en wat we verleggen voor het project van volgend jaar", zei Leclerc.

Ferrari Leclerc in collectie Prins Albert

Omdat hij zijn contract met vijf jaar verlengde, naar verluidt met een salaris van minstens 10 miljoen per jaar, gaf de 23-jarige coureur toe dat hij Ferrari had gevraagd of hij een exemplaar van zijn 2019-auto mocht ontvangen.

"Ik heb er vorig jaar om gevraagd toen ik mijn contract tekende, en het was leuk om die te ontvangen", glimlachte hij naar de pers in Imola. De auto is vorige week afgeleverd en in de collectie van Prins Albert van Monaco geplaatst.