Gerucht in F1-paddock: Russell vrij van contract als Mercedes hem geen stoel geeft in 2022

George Russell vertelde drie weken geleden dat hij na zijn invalbeurt eind vorig jaar voor Lewis Hamilton, die moest toekijken vanaf de kant vanwege een coronabesmetting, geen contact meer met hem had. Daar komt hij nu op terug, zo vertelde hij in Imola tegen de pers.

Volgens het gerucht bevroor de relatie tussen de twee toen duidelijk werd dat Mercedes-junior Russell de potentiële vervanger is voor de zevenvoudig wereldkampioen, mocht hij vertrekken bij het Duitse team. Russell zegt over de kwestie: "De vraag die mij werd gesteld was: 'Heb je na Bahrein met Lewis gepraat?' En ik antwoordde: "Nee, dat heb ik niet gedaan." Net zoals ik dat bij de meeste Grand Prix niet doe."

'Maar als we elkaar zien, praten we natuurlijk. Dat was altijd zo en is dat nog steeds. Mijn relatie met Lewis is op geen enkele manier anders dan voorheen, er is geen probleem tussen ons", benadrukte de Williams-coureur.

Geen Mercedes-stoel in 2022

Andere geruchten in de paddock suggereren echter dat als Toto Wolff in 2022 geen plek heeft bij Mercedes voor zijn protege, Russell vrij is om bij ieder ander team te tekenen.

De Brit zelf wil er echter niet veel over kwijt: "Ik zit sinds 2016 in de Mercedes-familie. De situatie is sindsdien niet veranderd. Ik moet mijn prestaties op het circuit laten zien om mijn kans te verdienen en ik denk nergens anders aan."