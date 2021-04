Helmut Marko wijst Sergio Perez aan als schuldige: "Ocon treft geen blaam"

Esteban Ocon is vaker in aanraking gekomen met een Red Bull op de circuits dan hem lief is. Was het een paar jaar geleden in Brazilië dat hij Max Verstappen beroofde van de overwinning, vandaag kwam hij in aanraking met de teamgenoot van de Nederlander.

Sergio Perez reed zijn snelle ronde, toen hij op dat moment Esteban Ocon in wilde halen in de eerste sector, die langzaam over het circuit reed. Buiten het zicht van de camera's raakten de twee elkaar en kwamen binnen 100 meter afstand van elkaar tot stilstand.

Bij de Mexicaan was duidelijk te zien dat zijn band linksachter van de velg was, terwijl bij de Fransman niet direct schade te zien was.

Na afloop moest de wedstrijdleiding het incident beoordelen, en die noemden het een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Er waren problemen bij F1 Communications die veel communicatie verzorgen, en zodoende ook met de boordradio's, waardoor alle coureurs weinig informatie kregen tijdens het rijden.

Perez schuldig volgens Marko

Helmut Marko heeft zoals vaker een mening over het incident en stelt tegen de Oostenrijkse ORF: "Het probleem was dat de pitradio niet helemaal werkte. Dat schijnt de meeste coureurs geïrriteerd te hebben. Ik weet eerlijk gezegd niet waarvoor ze spiegels op hun wagens hebben", haalde Marko zijn schouders op bij de Oostenrijkse ORF. De Red Bull Racing-adviseur is van mening dat coureurs ook de verantwoordelijkheid hebben om te weten wie er in hun buurt rijden.

Volgens Marko was het echter niet Ocon, maar Perez die de schuld had. "Dit was duidelijk de fout van Perez, die Ocon passeerde en toen gebeurde dit incident. De schade is herstelbaar, maar hij verloor natuurlijk tijd. Maar over het algemeen was het een moeilijke situatie."