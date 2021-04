Toto Wolff blij met balans van Mercedes in Imola

In tegenstelling tot de race in Bahrein is de GP van Emilia Romagna wel goed begonnen voor Mercedes. Valtteri Bottas was zowel tijdens de eerste als de tweede vrije training de coureur met de snelste tijd, tweemaal gevolgd door zijn teamgenoot Lewis Hamilton.

Dat zag ook teambaas Toto Wolff, die blij is met de verbeteringen die zijn aangebracht op de W12: "Het gaat zoveel beter dan in Bahrein. De auto leek vanmorgen en vanmiddag goed te besturen. Waarschijnlijk hielpen de temperaturen mee, want daar hadden we vooral in Bahrein last van. Dus ik ben heel blij dit resultaat te zien. De debrief was dit keer heel gezellig en leuk. Ze zeiden dat de balans op de juiste plek is in de wagen."

De discussie over low en high rake komt ook nu weer van de grond. Wolff: "Rijden met low rake is altijd een probleem. We hebben in onze gegevens gezien dat de gewijzigde regelgeving meer schade heeft toegebracht aan auto's met een low rake dan aan auto's met een high rake, maar dat zie je niet op elk circuit. Als je auto goed uitgebalanceerd is dan zijn je prestaties goed."