Max Verstappen: "Ik had problemen met de aandrijfas"

Max Verstappen was vooraf de favoriet voor de Grand Prix van Emilia Romagna, nadat hij drie weken geleden nipt verloor van Lewis Hamilton in Bahrein. Maar nadat beide Mercedes-coureurs sneller waren in de eerste training, kreeg Verstappen vroeg in de tweede training een tegenslag toen hij noodgedwongen zijn Red Bull moest parkeren vanwege problemen.

Het incident zette Verstappen's moeilijke record op Italiaanse circuits voort, nadat hij vorig jaar was uitgevallen tijdens de races op Monza, Mugello en Imola.

Achterop Mercedes

Na afloop van de training zei Verstappen tegen onder andere GPToday.net: "Ik had een probleem met de aandrijfas, dus ik moest de auto stoppen. We liggen door de problemen achterop Mercedes, maar ik denk dat we weten wat er moet gebeuren, dus het komt wel goed."

Verstappen zei dat het snellere tempo van Mercedes in vergelijking met Bahrein geen verrassing was, maar dat hij geen grote problemen voelde met de afstelling van zijn Red Bull RB16B: "Het is natuurlijk moeilijk om nu in de tweede sessie te zeggen hoe snel we zouden zijn geweest, maar tot nu toe is er niets schokkends. Dus we zullen moeten kijken wat we morgen beter kunnen doen in termen van balans. Maar ja, natuurlijk moeten we eerst zorgen dat er niets kapot gaat."

Slechte reeks Italië

Verstappen heeft in de F1 weinig succes gekend in Italië, mede door de uitvalbeurten van afgelopen seizoen. Toch vindt de Nederlander het prettig om in het land te verblijven: "Ik hou van Italië, het eten is goed, ik vind het leuk om hier te zijn, alleen het rijden tot nu toe was niet het meest gelukkig."