Geen blije gezichten bij Ferrari in de pitbox na de tweede vrije training. Het team draait het weekend in Imola tot nu toe relatief goed mee, maar haar stercoureur Charles Leclerc crashte zijn scharlakenrode bolide een paar minuten voor het einde van de training in de bandenstapels.

De Monegask zei zelf dat hij aan het pushen was en verontschuldigde zich over de boordradio richting zijn team van monteurs.