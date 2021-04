Samenvatting VT2 GP Emilia-Romagna: Bottas blijft snelste - problemen voor Verstappen en Red Bull

Valtteri Bottas heeft net als vanochtend ook de middagtraining als snelste coureur af weten te sluiten. Vlak achter hem staat teamgenoot Lewis Hamilton, met Pierre Gasly in de AlphaTauri op de derde positie.

Problemen Max Verstappen

Max Verstappen kende problemen en kon amper deelnemen aan de sessie. De Red Bull-coureur was bezig aan zijn tweede snelle ronde in de middagsessie toen er iets brak aan zijn auto en hij de RB16B aan de kant moest zetten. Dit betekende meteen het einde van zijn training, ondanks dat de wagen terug werd gebracht naar de pitbox.

Er waren niet veel bijzonderheden tijdens de training, behalve dat Nikita Mazepin aan het schreeuwen was tegen zijn engineer over de boordradio. Wat verder opvalt is de derde en zevende plaats van Gasly en Tsunoda. De AlphaTauri-Honda voelt zich duidelijk goed op het circuit van Imola - waar het team vaak ieder jaar wel test.