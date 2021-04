Max Verstappen: "Kwalificatie in Bahrein gaf een vertekend beeld"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen begon het seizoen 2021 met een tweede plaats. Aan de ene kant een mooie klassering, aangezien zijn werkgever de voorbije jaren over het algemeen traag uit de startblokken kwam. Aan de andere kant was het een kleine tegenvaller om te verliezen van Mercedes en Lewis Hamilton, aangezien Verstappen het hele weekend in Bahrein de snelste was.

De RB16B en de nieuwe Honda-motor vormen in ieder geval een sterke combinatie, daar doet het resultaat uit de eerste Grand Prix niets aan af. Verstappen: "Het is fijn om een competitieve auto te hebben. Dat is wat er veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren. We weten dat we er nu goed bij zitten en het is top om zo het seizoen te beginnen."

Het verschil tussen Red Bull Racing en Mercedes is minder groot dan het gat van bijna vier tienden dat Verstappen in de kwalificatie in Bahrein sloeg, benadrukt de Nederlander. "Dat verschilt per circuit. Soms hebben we een voordeel in snelle en dan weer in langzame bochten, dat is ook afhankelijk van met hoeveel downforce je rijdt. In de kwalificatie in Bahrein maakte Lewis een foutje dat hem drie tienden kostte. Dus eigenlijk stond hij binnen één tiende van ons in de kwalificatie. Dat gaf een vertekend beeld, al zal Mercedes dat liever niet toegeven."

Track limits

Natuurlijk werd Verstappen ook gevraagd naar het gehannes met de track limits in Bahrein. "Wat er gebeurd is, is gebeurd. Maar ik denk wel dat het duidelijker moet zijn wat er wel en niet mag als je tijdens een race alleen rijdt. Dat inhalen buiten de track limits niet mag, snap ik en dat is prima. Maar dan zou je in je eentje ook niet wijd moeten mogen gaan. We gaan het daar wel over hebben en dan zien we wel wat daaruit voortkomt."

De Nederlander snapt dat de fans smullen van het vooruitzicht van een titanenstrijd met Hamilton. "Ik denk dat de Formule 1 en de toeschouwers dat wel mooi vinden. Ik richt me op mezelf en we proberen het beste eruit te halen. Na het duel met Lewis in Bahrein was ik natuurlijk teleurgesteld dat ik tweede werd, maar met Lewis is het wel altijd een eerlijk gevecht. Hard, maar het loopt eigenlijk altijd wel goed af en ik kan goed opschieten met Lewis, dus dat is prima."

Competitief

Verstappen ziet het komende raceweekend op het circuit van Imola met optimisme tegemoet. "Ik verwacht dat we dit jaar minder tijd verliezen op de rechte stukken. Het is nu wel koud op Imola, dus we moeten qua balans bekijken hoe het eruit gaat zien. In Bahrein was dat positief, maar dat geeft natuurlijk geen garanties voor hier. We moeten gewoon weer aan de slag."

"Hopelijk is de volgorde ten opzichte van Bahrein dit weekend omgedraaid. Vorig jaar waren we hier competitief, dus ik heb veel zin in dit weekend. Ik zie geen reden waarom de auto hier niet weer goed zou zijn", besluit de Red Bull Racing-coureur.