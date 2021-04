McLaren breidt samenwerking met partner Darktrace verder uit

Het team van McLaren heeft een nieuw meerjarig contract gesloten met Darktrace, de cyberveiligheid-partner van de Britse renstal. Dat niet alleen, de samenwerking wordt ook uitgebreid. Darktrace verbindt zich namelijk ook aan het IndyCar-team van McLaren, Arrow McLaren SP. In de Formule 1 blijft het logo van de firma op de achtervleugel van de MCL35M staan.

McLaren-baas Zak Brown: "De relatie met Darktrace uitbouwen naar de IndyCar is een geweldige impuls voor het team aan de vooravond van de start van het nieuwe IndyCar-seizoen. Darktrace is een belangrijke partner voor McLaren Racing met hun toonaangevende technologie om onze data en digitale infrastructuur te beschermen tegen cybercriminelen. We zijn dan ook verguld om de samenwerking te verlengen en Darktrace te introduceren in de IndyCar Series."

Darktrace-directeur Poppy Gustafsson vult aan: "Het doet me deugd om onze rol als cyberveiligheid-partner van McLaren in de Formule 1 voort te zetten en daar de IndyCar aan toe te voegen. Nu we een nieuw tijdperk van cyber-bedreigingen betreden is het belangrijker dan ooit om een solide en ondoordringbare digitale infrastructuur neer te zetten, door middel van zelflerende technologie die potentiële incidenten weet te voorkomen op de momenten dat het erom gaat."