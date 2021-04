Logo van Mission Winnow prijkt in Imola op de bolides van Ferrari

Ferrari rijdt ook komend weekend in de Grand Prix van Emilia-Romagne op Imola met het groene logo van Mission Winnow op de auto's van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Het is voor het eerst in bijna twee jaar dat het beeldmerk van Mission Winnow tijdens een Formule 1-weekend op Europese bodem weer de bolides van de Scuderia siert.

Mission Winnow is bedacht door tabaksproducent Philip Morris International. Ferrari-sponsor Philip Morris International lanceerde het initiatief eind 2018 en omschreef Mission Winnow als een project om 'betrokkenheid te creëren rondom de rol van wetenschap, technologie en innovatie als middel om de wereld te verbeteren'. Het kwam de tabaksfabrikant én Ferrari echter op de nodige kritiek te staan. Mission Winnow was niets meer en niets minder dan een manier om het verbod op tabaksreclame te omzeilen, luidde het verwijt.

Bij McLaren prijkt dit weekend in Imola VELO op de side-pods van de MCL35M. In Bahrein reden Daniel Ricciardo en Lando Norris nog met Vuse op hun wagens. VELO en Vuse maken beide onderdeel uit van een andere tabaksproducent, namelijk British American Tabacco (BAT). Vuse is de naam voor een e-sigaret en VELO is fabrikant van nicotinepleisters.