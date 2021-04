Sponsor TAG Heuer verbindt zich tot eind 2024 aan Red Bull Racing

TAG Heuer heeft de sponsorovereenkomst met Red Bull Racing verlengd tot en met 2024, zo hebben beide partijen bekendgemaakt. Het Zwitserse horlogemerk is daardoor ook de komende jaren als Official Timekeeper verbonden aan de Oostenrijkse renstal. Red Bull Racing en TAG Heuer werken reeds vijf seizoenen met elkaar samen. Het logo van de firma staat bij de RB16B bovenop het bodywork vlak voor de cockpit.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner: "We zijn ontzettend trots om de langlopende en succesvolle samenwerking met TAG Heuer voort te zetten. TAG Heuer is een van de meest iconische namen in de geschiedenis van de racerij. Door de jaren heen is het merk geassocieerd geweest met ware legendes in de autosport en we zijn verguld dat Red Bull Racing aan dat rijtje is toegevoegd en ook de komende jaren onderdeel uit zal maken van dat erfgoed."

"In de autosport is tijd en timing alles. Niet alleen als het aankomt op de fracties van secondes die de geweldige van de goede coureurs onderscheidt, maar ook qua beslissingen die we razendsnel moeten nemen en het verschil kunnen betekenen tussen winst en verlies. De spirit van TAG Heuer vertegenwoordigt de veerkracht en toewijding die nodig is om die timing te laten kloppen en we kijken ernaar uit om meer race-winnende momenten samen te beleven."