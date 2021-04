Het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te Imola is komend weekend gastheer voor de tweede race van het Formule 1-seizoen 2021, de Grand Prix van Emilia-Romagna. Die baan meet 4.909 meter in lengte en telt negentien bochten in totaal, waarvan tien naar links. Ter voorbeschouwing op de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola van komend weekend een rondje onboard over dat circuit met Red Bull Racing-coureur Max Verstappen.