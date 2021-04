Mercedes pusht om gat te dichten: "Een uitdaging die we koesteren"

Het team van Mercedes kan de borst natmaken dit seizoen. Na jaren van overmacht en dominantie wierp Red Bull Racing zich in Bahrein op als serieuze uitdager van de regerend kampioen. De Oostenrijkse renstal was op Sakhir zelfs het hele weekend sneller dan Mercedes, maar het was Lewis Hamilton die met de winst aan de haal ging.

Dat kon echter niet verbloemen dat Red Bull Racing op dit moment de betere papieren lijkt te hebben. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe: "Zeker over een enkele ronde komt onze auto nu nog iets tekort en is Red Bull Racing momenteel in het voordeel. We pushen hard om het gat te dichten, dit is een uitdaging die we koesteren."

Wolff rekent zich niet rijk na de zege in Bahrein. "We hebben misschien de eerste ronde gewonnen, maar we hebben niet de illusie dat dit een gelopen koers is. Het resultaat in Bahrein was veelbelovend, met beide rijders op het podium, en hopelijk was de strijd tussen Red Bull Racing en ons een voorbode van hoe het seizoen verder zal verlopen."

Komend weekend in Imola zal blijken hoe de kaarten geschud zijn, op een totaal ander circuit dan Sakhir. "Imola is een historische en iconische baan, een circuit waar coureurs graag op rijden. Het is wel een smal circuit, wat inhalen moeilijk maakt en waardoor de nadruk nog meer op de kwalificatie en de strategie zal komen te liggen", aldus Wolff.