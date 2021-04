Hamilton: "Bottas is recht voor zijn raap, we spelen geen spelletjes"

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is zeer te spreken over zijn samenwerking met teamgenoot Valtteri Bottas. De regerend wereldkampioen kan niet echt specifieke eigenschappen noemen die hij zo waardeert aan zijn Finse stalgenoot, het is meer een combinatie van factoren. De som der delen is groter dan de individuele aspecten los bij elkaar opgeteld.

Hamilton: "Er is gewoon geen onzin gaande tussen ons. Er is niet één specifiek facet dat er bovenuit steekt, het is een combinatie van veel dingen. Het is gewoon een feit dat we geen spelletjes met elkaar spelen. Valtteri is recht voor zijn raap, je weet wat je aan hem hebt. Dan komt het aan op hard werken. Natuurlijk zijn er wel weekenden waarin we beter met elkaar om kunnen gaan, zoals Oostenrijk 2020 bijvoorbeeld, maar beiden zijn we ons ervan bewust dat we gewoon beter moeten presteren als de ander tijdens een bepaalde Grand Prix de overhand heeft."

De zevenvoudig wereldkampioen rijdt sinds 2017 samen met Bottas voor Mercedes. Daarvoor was Nico Rosberg de teamgenoot van Hamilton. Rosberg zocht in die samenwerking meer de randjes van het toelaatbare op dan Bottas, alles in een poging om Hamilton te verslaan. Dat lukte in 2016, waarna Rosberg prompt afscheid nam van de Formule 1.