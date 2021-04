Track limits incident Verstappen nog steeds punt van discussie: "Strikter naleven"

Volgens voormalig coureur Jean Alesi moet de Formule 1 overwegen om track limits strikt en consequent na te leven. Hij vertelde het Franse Auto Hebdo dat de openingsrace in Bahrein erg verwarrend was voor de fans. Dat kwam omdat Lewis Hamilton bijna 30 keer de track limits overschreed en geen straf kreeg, terwijl Max Verstappen dit wel aan zijn broek kreeg.

De 56-jarige Alesi zei: "Ik denk niet dat de fans begrepen hebben waarom Lewis Hamilton ver buiten de grenzen van de baan kan gaan zonder een straf te krijgen, terwijl Max Verstappen onmiddellijk erop wordt gewezen dat hij de plaats moet opgeven als hij precies dezelfde lijn gebruikte."

"Voor mij is er meer duidelijkheid nodig. Als een coureur alle vier de wielen buiten de grenzen van de baan plaatst, moet de straf onmiddellijk komen."

Dodelijke crash Hubert als voorbeeld

Alesi had voorgesteld om bepaalde delen van elk circuit te bestempelen als duidelijk verboden terrein voor de coureurs. "Na de tragedie in Spa waar Anthoine Hubert zijn leven verloor, stelde ik het idee voor om de belangrijkste bochten heilig te verklaren, want er zijn er altijd wel een paar op elk circuit. Plaatsen waar je niet wijd mag gaan of de bocht afsnijden."

"Of de coureur nu tijd wint of niet, de straf voor het buiten de grenzen van de baan brengen van alle vier de wielen zou onmiddellijk moeten betekenen dat hij een drive-through-penalty krijgt", voegde Alesi eraan toe.

"Toen Lewis uit de pits kwam, wist hij dat dit het moment was om een ​​verschil te maken en profiteerde hij door met alle 4 zijn wielen over die lijn te rijden. Het voorstel dat ik heb gedaan, laat geen ruimte meer open voor controverse en een andere interpretatie."