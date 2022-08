Gasly brengt eerbetoon aan goede vriend Hubert

Dit weekend komt de Formule 1 in actie op het circuit van Spa-Francorchamps. Het Belgische Grand Prix-weekend is elk jaar een lastig weekend voor een aantal coureurs. Vooral voor Pierre Gasly is het een moeilijk weekend, hij keert terug op het circuit waar zijn goede vriend Anthoine Hubert in 2019 verongelukte.

In het inktzwarte weekend in 2019 kwam Hubert om het leef bij een crash in de Formule 2. De dood van de getalenteerde Fransman kwam hard aan in de autosportwereld. Voor Gasly was het een grote schok, Hubert was een goede vriend van de AlphaTauri-coureur. Elk jaar brengt Gasly dan ook een eerbetoon aan zijn goede vriend. Gisteren legde Gasly bloemen op de plek waar Hubert crashte. Gasly deelt de foto's op sociale media en herdenkt zijn vriend.