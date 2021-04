Trage vaccinatiecampagne in Oostenrijk stemt somber voor Grand Prix

De organisatie van de Oostenrijkse Grand Prix zit nog in de wachtkamer wat betreft het toelaten van toeschouwers tijdens het Formule 1-weekend. Dat verkondigde Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko aan N-tv. Red Bull is als eigenaar van de Red Bull Ring, locatie voor de Grand Prix van Oostenrijk, immers nauw betrokken bij het organiseren van het evenement.

Marko kon nog geen antwoord geven op de vraag of fans aanwezig mogen zijn bij de komende editie, die gepland staat voor 4 juli. "Voor nu is het helaas een kwestie van afwachten." De trage Oostenrijkse vaccinatiecampagne stemt daarbij niet hoopvol. "Jammer genoeg gaat het in Oostenrijk erg slecht met het vaccineren van de bevolking", deelde Marko mede.

De Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring nabij Spielberg werd in de jaren voor 2020 steevast bijgewoond door grote hoeveelheden Nederlandse Formule 1-fans. Er was zelfs een heuse Max Verstappen-tribune, in 2016 de eerste in zijn soort. Later volgden andere racelocaties dit voorbeeld. Het is voor nu even geduld betrachten om te zien of dat dit jaar weer mogelijk is.

Komend weekend in Imola is er in ieder geval geen publiek. Formule 1-baas Stefano Domencali in Corriere dello Sport: "Dat betreur ik ten zeerste." De Italiaan gaf tegenover Auto Motor und Sport aan dat Imola en Azerbeidzjan als enige twee een race achter gesloten deuren bevestigd hebben. Monaco mikt op 40 procent van de normale capaciteit aan toeschouwers, Silverstone zet in volle tribunes met behulp van een vaccinatiepaspoort.