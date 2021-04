Ricciardo: "Hamilton niet de enige die in die auto races kan winnen"

McLaren-coureur Daniel Ricciardo heeft zo zijn twijfels over hoe indrukwekkend de prestaties van Mercedes-collega Lewis Hamilton de voorbije jaren zijn geweest. Hamilton kroonde zich in zes van de afgelopen zeven seizoenen tot wereldkampioen, waardoor hij nu met zeven wereldtitels in totaal op gelijke hoogte staat met recordhouder Michael Schumacher.

De Brit beschikt echter sinds 2014 over de beste auto van het veld, in sommige jaargangen zelfs veruit de beste wagen van het veld. Hoe knap is het dan om wereldkampioen te worden? Die vraag stelde Square Mile aan Ricciardo. "Laat ik daar diplomatiek op antwoorden, ik denk dat Lewis niet de enige is die met die auto races kan winnen. Dat is mijn mening."

Het eenmalige optreden van Williams-rijder George Russell bij Mercedes, als invaller voor de zieke Hamilton in de Grand Prix van Sakhir in 2020, rechtvaardigt die opvatting volgens Ricciardo. Russell kwalificeerde zich voor die race als tweede en leek op weg naar de winst, totdat blunders van het team bij de pitstops en een lekke band roet in het eten gooiden.

Dat toonde wel aan hoe goed de Mercedes was, meent Ricciardo. "Russell heeft laten zien dat het voor meer rijders mogelijk is om successen te boeken met een Mercedes, door Valtteri Bottas min of meer te verslaan tijdens zijn eerste race voor het team. Je kunt dus stellen dat Lewis de voorbije jaren niet veel concurrentie van zijn teamgenoot heeft gehad", aldus Ricciardo.