Mercedes sluit hoge rake-filosofie compleet uit voor huidig seizoen: "Dit is fysiek niet mogelijk"

Vanwege de kleinere vloeroppervlakte die de 2021 Formule 1-wagens bezitten als onderdeel van een gereviseerd set van reglementen voor huidig seizoen zijn wagens met een lage rake meer benadeeld dan wagens met een hoge rake. Dit heeft er voor gezorgd dat bijvoorbeeld Mercedes een stuk minder competitief is dan voorgaande seizoenen. Echter, switchen naar een hoge rake is voor dit seizoen niet mogelijk, aangezien dit fysiek simpelweg niet werkt voor het team uit Brackley.

De zogeheten rake van een Formule 1-wagen is de mate het verschil in rijhoogte tussen de voor- en achteras van de wagen. Zo heeft bijvoorbeeld Red Bull Racing altijd gereden met een hoge rake, en was er duidelijk te zien dat er een helling liep van voor naar achter. Mercedes, daarentegen, rijdt doorgaans met een lage rake, en loopt de vloer een stuk horizontaler ten opzichte van de baan.

Na de eerste race van het seizoen bleek dat Mercedes een minder snelle auto had dan Red Bull, en teambaas Toto Wolff werd gevraagd of het team uit Brackley een revisie overweegt wat betreft de rake-filosofie van de W12. Het antwoord daar op was een resolute nee.

"Ten eerste denk ik dat het aan meer dingen ligt dan alleen de rake van onze wagen", zo laat Toto Wolff weten. "De nieuwe banden waarmee we in 2021 racen zijn ook een factor. Echter, onze analyses laten wel zien dat de hoge rake-wagens minder downforce hebben verloren dan de teams die met lage rake rijden. Het is voor ons dan ook niet mogelijk om deze hoge rake te repliceren."

"Dat kan fysiek gezien gewoon niet", zo vertelt Wolff verder. "We kunnen onze ophanging niet gebruiken zoals Red Bull Racing dat doet, dus we zullen er maar het beste uit moeten halen wat er op dit moment in zit. Het zal lastig worden om die verloren downforce terug te winnen, maar wat ik toe nu toe heb gezien - en vooral wat ik hoop - is dat we een pittige strijd kunnen aangaan met Red Bull Racing."

Ondertussen is stercoureur Lewis Hamilton standvastig in het feit dat deze regels zijn bedacht om Mercedes te vertragen, nadat het team van Mercedes vorig jaar hun zevende titel wist binnen te slepen.

"Natuurlijk zijn die regels doorgevoerd om ons een stapje te doen laten terug doen", zo vertelt Lewis resoluut. "Dat probeerden ze vorig jaar ook al te doen toen we niet meer onze kwalificatie-stand mochten gebruiken. Maar het is oké, wij houden van een uitdaging - we doen gewoon ons best en proberen het maximale te halen uit wat wij tot onze beschikking hebben", zo concludeert Hamilton.