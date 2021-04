Fysieke trainer Max Verstappen: "Hij is nog nooit zo fit geweest"

Vorig jaar begon Max Verstappen zijn seizoen met een nieuwe fysieke personal trainer. Jake Aliker wilde niet meer zoveel reizen en vertrok, waarna Brad Scanes aangetrokken werd als vervanger. In de Talking Bull-podcast vertelt Scanes over zijn werk met Verstappen en hoe hij de Red Bull-coureur helpt om in vorm te komen tijdens de winter.

De Brit Scanes is tijdens een raceweekend constant in de buurt van Verstappen te vinden. Hij legt uit dat de Nederlander zich onder meer moet opwarmen voor een sessie, maar dat hij ook zijn chauffeur is. Scanes is ook fysiotherapeut, dus hij staat altijd klaar als Verstappen fysieke problemen heeft. Naast personal trainer is Scanes ook een soort persoonlijke assistent. "Mijn vrouw zegt dat ik meer tijd met Max dan met haar doorbreng", lacht hij.

Minder verplichtingen

Het coronavirus en de bijbehorende lockdowns waren niet zo erg als het om het trainingsregime ging. "Omdat er veel minder werd gereisd en er minder mediaverplichtingen waren, konden we veel tijd besteden aan trainingen in de winter. Normaal gesproken hadden we die tijd niet. Daarom kunnen we het seizoen beginnen terwijl Max waarschijnlijk in zijn beste vorm ooit is", zei Scanes.

Scanes legt uit dat de basis gelegd wordt tijdens de winter, ter voorbereiding op elk nieuw F1-seizoen. "De focus in het seizoen ligt op het behouden van de vorm van de winter, omdat er veel minder tijd is om te trainen. Er is dan veel aandacht voor de nek, maar cardiotraining is ook erg belangrijk, zeker voor races in warme landen. Drie weken voor een hete race zullen we ook trainen in een warm klimaat, om hem voor te bereiden op een auto die ook heel heet is."