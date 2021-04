Tsunoda niet onder de indruk van hoge verwachtingen

Yuki Tsunoda maakte twee weken geleden zijn officiele F1-debuut in Bahrein als racecoureur. Er zijn hoge verwachtingen van de Japanner, van wie zelfs gezegd wordt dat hij ooit de eerste Japanse kampioen in de Formule 1 kan gaan worden. Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt dat het niets doet met Tsunoda.

De 20-jarige AlphaTauri-coureur bracht zijn wagen in Bahrein naar de finish door op een negende plaats te eindigen, waarmee hij de eerste rookie van seizoen is die punten scoort. F1-directeur Ross Brawn noemde Tsunoda meteen 'de beste rookie die de F1 in jaren heeft gezegd. Teamgenoot Pierre Gasly noemt het eerste optreden zeer indrukwekkend.

Zelfvertrouwen

Helmut Marko suggereert zelfs dat hij ooit een wereldtitel van Tsunoda verwacht. Maar alle lof en de druk die daarmee gepaard gaat, storen hem niet. Toen hij op het YouTube-kanaal van Formel1.de sprak, sprak Marko vol lof over de manier waarop de 20-jarige zijn wagen bestuurt.

Hij voegde eraan toe: "Hij is ook een charismatische, grappige kerel. Ik denk dat hij heel erg positief is voor de Formule 1. We zijn erg blij dat we hem hebben. Op geen enkele manier heeft hij last van al deze uitspraken dat hij ooit wereldkampioen zal worden. Hij heeft een ongelofelijk zelfvertrouwen. Hij is alleen geïnteresseerd om vooraan rijden, de snelste te zijn."