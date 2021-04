James Allison doet stapje terug, nieuwe technisch directeur bij Mercedes

Het team van Mercedes voert later dit jaar een kleine reorganisatie door. Technisch directeur James Allison maakt promotie naar de functie van Chief Technical Officer en neemt afstand van de dagelijkse leiding over de technische zaken binnen de Duitse renstal. Zijn werkzaamheden worden per 1 juli overgedragen aan de nieuwe technisch directeur Mike Elliot.

Allison fungeert sinds 2017 als technisch directeur bij Mercedes. Als CTO gaat hij zich ontfermen over de uitdagingen die het nieuwe tijdperk voor de Formule 1 met zich meebrengt. Elliot trad in 2012 als Hoofd Aerodynamica in dienst bij het team en vertolkt sinds 2017 de rol van technologiedirecteur. In die hoedanigheid heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de successen van Mercedes van de voorbije seizoenen.

Teambaas Toto Wolff: "James heeft zich als uitstekende technische leider voor ons team gemanifesteerd sinds zijn komst in 2017. Hij combineert passie en vastberadenheid met gedetailleerd expertise en een scherp moreel kompas. We wisten al langer dat zijn tijd als technisch directeur op zijn einde liep en ik ben blij dat we hem via deze nieuwe positie voor onze organisatie weten te behouden."

Over de opvolger van Allison zegt hij: "We zeggen vaak dat een organisatie een dynamisch organisme is en dat we ons continu moeten aanpassen om te floreren. De effectieve planning voor opvolging is een van de sterke punten van ons team. Ik ben dan ook blij dat we Mike als nieuwe technisch directeur naar voren kunnen schuiven. Hij heeft zich opgewerkt binnen ons team en is klaar voor deze stap. Samen met een groep buitengewone engineers positioneren we onszelf hiermee in de best mogelijke uitgangspositie voor het volgende tijdperk van de Formule 1."