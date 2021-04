FIA onderzocht Mercedes van Bottas in Bahrein

Het bestuursorgaan van de F1 heeft na de seizoensopener in Bahrein drie uur besteed aan het demonteren van de nieuwe Mercedes-auto van Valtteri Bottas. Net voor de openingsrace van 2021 meldden we dat de FIA had besloten dit jaar na elk raceweekend willekeurig één volle auto in beslag te nemen voor demontage en intensievere controles.

"De FIA wil het nog moeilijker maken voor valsspelers", zei Auto Motor und Sport-correspondent Michael Schmidt. Hij zei dat de eerste gedemonteerde auto, willekeurig beslist in de laatste ronde van de Grand Prix van Bahrein, de Mercedes van Bottas was.

"De als derde gefinishte Mercedes werd drie uur lang op de proef gesteld door de technische experts van de FIA", aldus Schmidt.

Nikolas Tombazis, technisch baas van de FIA, legde uit: "We wilden dit doen om alle twijfels weg te nemen. Dit komt ook de teams ten goede omdat het de argwaan wegneemt."