'Teams mogen voortaan maximaal 30 miljoen spenderen aan line-up'

De topcoureurs in de Formule 1 moeten voor de komende jaren ernstig rekening houden met een salarisverlaging. In de paddock circuleert namelijk een gezamenlijk voorstel van de internationale autosportbond FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media om een salarisplafond voor rijders in te stellen. Het zou gaan om een bedrag van maximaal 30 miljoen dollar, bericht Gazzetta dello Sport.

Die 30 miljoen dollar geldt voor de gehele line-up, dus racecoureurs plus reserverijders. Verslaggever Luigi Perna: "Volgens de geruchten zijn ze eindelijk tot een bedrag gekomen, want ze spelen al langer met dit idee. Elk team mag de komende seizoenen nog maar 30 miljoen dollar in totaal uitgeven aan de twee coureurs en eventuele reserves. Bonussen en portretrechten vallen buiten die regeling."

Een hard gelag voor een coureur als Lewis Hamilton, die voor 45 miljoen dollar op de loonlijst bij Mercedes zou staan. Ook rijders als Max Verstappen van Red Bull Racing en Charles Leclerc van Ferrari zien hun riante salaris op de tocht staan door het voornemen van de FIA en Liberty Media.

Corriere della Sera tekende uit de mond van Leclerc op: "Ik heb wel een mening over deze kwestie, maar die geef ik liever direct aan de FIA dan dat we het publiekelijk gaan bespreken. Ik wil alleen de nadruk leggen op de risico's die wij als coureurs lopen op de circuits." Daarmee geeft de Monegask in verkapte bewoordingen aan dat hij het er niet mee eens is.