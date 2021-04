'Mercedes qua gevoeligheid voor wind in zelfde schuitje als Williams'

De nieuwe auto van Mercedes is extreem gevoelig voor wind. Dat gevoel leeft bij Williams-coureur George Russell. De Brit weet waar hij het over heeft, hij beschikt zelf over een bolide die zich bij elk zuchtje wind anders lijkt te gedragen. En aangezien hij onderdeel uitmaakt van het opleidingsprogramma van Mercedes vangt hij ongetwijfeld het een en ander op over de W12.

De bolide van de regerend wereldkampioen verteert wind niet zo goed. Speedweek.com vernam van Russell: "Mercedes zit in hetzelfde schuitje als Williams wat betreft de gevoeligheid voor wind. Zoiets fundamenteels kan alleen opgelost worden door een compleet nieuwe auto te ontwerpen, wat voor ons geen optie is. Ik denk dat Mercedes last heeft van hetzelfde probleem als wij."

Russell zei voorafgaand aan het seizoen over de FW43B: "We wisten dat onze nieuwe auto ongelooflijk gevoelig is voor wind en dat beeld is bevestigd tijdens de wintertest in Bahrein. De omstandigheden tijdens de test brachten het slechtste in de FW43B naar boven. Dat is positief omdat we dat nu grondig kunnen analyseren, maar tegelijkertijd is gebleken dat ons lot in de handen van de wind ligt. Onze prestaties zullen komend seizoen op en naar gaan als een jojo."

"Het positieve is dat wanneer de wind gunstig staat, onze auto erg snel is. Dus wie weet wat er mogelijk is zodra we naar een circuit gaan waar minder wind waait, misschien een baan met meer snelle bochten. We hebben het over yaw sensitivity - de hoeken waarmee de auto wind vangt worden erg groot in langzame bochten, zeker als er veel wind staat. Dat is waar onze wagen erg slecht in is. Het positieve is dat er een snelle bolide schuil gaat in de FW43B, het nadeel is dat we niet zelf in de hand hebben wanneer dat eruit komt."