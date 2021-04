Max Verstappen en Charles Leclerc hadden tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2019 een flinke aanvaring met elkaar. De Ferrari-coureur lag aan kop, na een slechte start van de Nederlander. De Red Bull wist zich echter terug te vechten met maximaal vermogen, waarbij Verstappen enkele ronden voor het einde Leclerc probeerde in te halen.

De eerste poging leverde al spanning op maar zeker de tweede, en geslaagde, poging zorgde voor wheel-banging op het circuit. Door dit felle duel heeft Leclerc geleerd van Verstappen agressiever te rijden tijdens de races.

"Dat komt deels doordat de aanpak van de stewards dat weekend veranderde. We mochten toen verder gaan dan de afgesproken limiet", zo stelt Leclerc in gesprek met motorsport.com.

Meer spektakel

Leclerc eindigde uiteindelijk als tweede in die race nadat hij twee ronden voor tijd was ingehaald. Ondanks dat hij zijn eerste overwinning verloor, zei de Ferrari-coureur meteen dat hij dacht dat het goed was voor de sport. "Ik heb altijd gedacht dat als we met minder beperkingen hadden mogen racen, we meer spectaculaire races zouden kunnen krijgen. Dat is wat er is gebeurd."

De stewards zullen nu minder snel straffen uitdelen en Leclerc is daar blij mee. De Monegask legt uit dat hij en het team meer vertrouwen hebben om harder te racen. "Ik heb me goed aangepast aan deze nieuwe situatie", besluit Leclerc.