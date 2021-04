Damon Hill gelooft dat als Red Bull Mercedes niet kan verslaan, Max Verstappen net zo graag bij het Duitse team wil gaan rijden als ze hem willen. Hoewel het contract van de Nederlander bij zijn huidige team pas aan het einde van het seizoen 2023 afloopt, is er alom bekend dat er een prestatieclausule in staat waardoor hij eind dit jaar zou kunnen vertrekken.

Omdat beide Mercedes-coureurs aan het einde van het seizoen geen contract meer hebben, heeft dat ertoe geleid dat Verstappen voortdurend in verband werd gebracht met een dienstverband bij de Duitse fabrikant.

Tijd tikt

Christian Horner heeft gezegd dat Verstappen inderdaad bovenaan het verlanglijstje van Mercedes staat, en voormalig F1-kampioen Hill gelooft dat. Afhankelijk van hoe 2021 verloopt, zal dat gevoel wederzijds zijn.

In gesprek met Autocar zei Hill: "Ja, en ik denk dat Mercedes ook hoog op de lijst van Max zal staan. Hij is heel loyaal geweest aan Red Bull, maar als ze niet het concurrentievermogen kunnen bieden dat hij nodig heeft... De tijd tikt."

"Hij was de jongste F1-winnaar in 2016, maar hij heeft nog niet kunnen vechten voor een kampioenschap. Dat zal in zijn gedachten zitten met het oog naar de toekomst."