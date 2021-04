Gaat het extra vermogen bij Honda ten koste van betrouwbaarheid?

Honda heeft deze winter puik werk geleverd met de nieuwe Formule 1-motor, de RA621H. De nieuwe krachtbron van de Japanse autofabrikant hielp Red Bull Racing-rijder Max Verstappen in Bahrein aan een overtuigende pole position en stuwde Scuderia AlphaTauri-coureur Pierre Gasly in de kwalificatie naar een knappe vijfde plaats.

Beiden konden in de race niet optimaal profiteren van die goede uitgangspositie; Verstappen verloor in een rechtstreeks duel van Mercedes-collega Lewis Hamilton en Gasly raakte na een touché in de eerste ronde zijn voorvleugel kwijt en viel terug tot achteraan het veld. De progressie van Honda met de nieuwe motor is echter onomstotelijk vastgesteld.

De aandrijflijn van Japanse makelij is momenteel misschien zelfs beter dan die van Mercedes, dat sinds de start van het huidige hybride-tijdperk in 2014 de toon heeft gezet. Mercedes-teambaas Toto Wolff moest in Bahrein toegeven: "We verliezen wat tijd op het motorische vlak. Honda heeft wat dat betreft geweldig werk geleverd deze winter."

Win-win

De Japanse staatzender NHK kreeg toegang tot de faciliteiten van Honda in Sakura en probeerde het geheim achter de nieuwe Formule 1-motor te ontrafelen. Zo ontwikkelde de Japanse autofabrikant een coating voor de cilinders om hogere temperaturen te kunnen weerstaan en om bestand te zijn tegen meer frictie die vrijkomt bij het verbrandingsproces.

Die nieuwe coating is vorig jaar in Abu Dhabi geëvalueerd en goed bevonden. Het beschermt de cilinders tien keer beter dan de vorige beschermlaag. Dat stelde Honda in staat om op zoek te gaan naar meer vermogen. Door de hoek van kleppen te verlagen heeft de verbrandingskamer een andere vorm gekregen, om de interne compressie te vergroten.

Dit zorgde voor een win-win situatie. Niet alleen weet Honda nu aanzienlijk meer vermogen uit de krachtbron te persen, maar het leverde ook een meer compacte motor op die makkelijker in een Formule 1-auto in te passen was. En het zwaartepunt van de aandrijflijn werd omlaag gebracht, waardoor aan alle wensen voor een beter pakket was voldaan.

Betrouwbaarheid

De grote vraag is of dit niet ten koste gegaan is van de betrouwbaarheid van Honda. Het Japanse merk was in de eerste jaren na de terugkeer in 2015 geregeld het mikpunt van spot omdat de motoren zoveel kuren vertoonde. Honda was toen nog partner van McLaren, maar sinds de overstap naar de twee Red Bull-teams is de betrouwbaarheid beter verzorgd.

Vorig jaar was Honda de enige motorleverancier wiens coureurs het maximum aantal toegestane motoren voor een heel seizoen niet overschreed. Er bestaan wat twijfels of de betrouwbaarheid nu nog steeds zo goed is. In het openingsweekend in Bahrein ging immers ook het een ander mis. Zo had Verstappen last van een probleem waardoor zijn motorvermogen teruggeschroefd werd.

Maar ook bij zijn teamgenoot Sergio Perez en bij Gasly ging het niet van een leien dakje. Bij beiden moest Honda uit voorzorg zowel de elektronica als de batterijen vervangen. Het ziet er dus naar uit dat het Japanse merk alles op alles heeft gezet om de krachtbron qua performance langszij of voorbij aan Mercedes te helpen, maar gebrekkige betrouwbaarheid kan hen later nog opbreken.