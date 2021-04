Helmut Marko verrast: "Voorsprong van 4 tienden in kwalificatie hadden we niet verwacht"

Helmut Marko heeft toegegeven verrast te zijn door de voorsprong van Max Verstappen op Mercedes in de kwalificatie in Bahrein. Red Bull Racing ging de seizoensopener in met de verwachting dat het dit jaar het snelste team zou zijn, na de succesvolle voorbereidingstest in Bahrein.

Dat bleek vorige week zaterdag het geval te zijn toen Verstappen naar pole position reed, met Lewis Hamilton op maar liefst vier tienden achterstand. Gezien het feit dat het circuit traditioneel niet één van de beste op de kalender is voor Red Bull had Marko niet verwacht dat ze zo dominant zouden zijn in termen van pure snelheid.

In gesprek met motorsport-magazin.com zegt Marko dat hij van die voorsprong stond te kijken: "De vier tienden verrasten ons, we dachten dat we twee tienden voor stonden. In snelle bochten moet ons concept nog duidelijker tot uiting komen. En hier zijn er geen echt snelle bochten die het chassis uitdagen. We hebben nu gewoon een auto die overal werkt."

Er werd niet verwacht dat de pikorde tussen 2020 en 2021 enorm zou veranderen, aangezien de regelgeving grotendeels hetzelfde bleef en de ontwikkeling beperkt was. Marko zegt echter dat het gebrek aan veranderingen tussen de seizoenen Red Bull in staat stelde om wat ze vorig jaar hebben geleerd, mee te nemen naar dit seizoen.

Plan van aanpak

Het team van Verstappen had voor het seizoen een plan van aanpak gemaakt. Dat plan heeft tot nu toe goed gewerkt, zo stelt de 77-jarige Marko: "We zagen waar onze zwakke punten lagen. We hadden een aantal specificaties: het eerste punt was om in de eerste minuut van de eerste training klaar te zijn en op pad te gaan met een competitieve auto. Dat is gelukt."

"Toen wisten we waar de zwakke punten waren in het verleden. Sinds Oostenrijk kennen we een onzekere auto tot in detail. Maar ik zal niet in detail treden over wat we hebben gedaan. De high-rake-benadering is altijd onze filosofie geweest en met de relatief kleine veranderingen was het vanuit ons standpunt zelfs nog logischer."

"Het is niet alleen in termen van pk's en eigenschappen dat de nieuwe Honda-motor is verbeterd. We hebben zeker de smalste achterkant - dat is allemaal mogelijk dankzij de Honda-motor."