Herbert: "Verstappen en Red Bull motiveren Hamilton maar hij is niet blij"

De winter van Lewis Hamilton was afgelopen jaar rumoeriger dan de jaren ervoor. De zevenvoudig wereldkampioen heeft de afgelopen jaren veel records verbroken maar een contract bij Mercedes voor 2021 had hij nog niet. Uiteindelijk kwam dat er alsnog en daardoor kan hij zijn titel dit jaar verdedigen.

Het contract dat hij tekende was slechts voor één jaar maar daardoor komen hierdoor de eerste geruchten alweer op gang. Voormalig F1-coureur Martin Brundle zei onlangs dat Hamilton niet lekker in zijn vel zit, zijn collega van weleer Johnny Herbert komt nu met een soortgelijk verhaal.

Herbert zegt tegen motorsport-total.com: "Ik heb gehoord dat hij niet blij is met zijn éénjarig contract. Ik mag toch hopen dat hij niet opgeeft, want hij heeft de F1 nog altijd veel te bieden. We weten hoe belangrijk hij op veel gebieden was voor de wereldwijde groei van de sport."

Max motiveert Lewis

Hamilton heeft altijd gezegd dat hij graag strijd wil en concurrentie wil voelen. Kampioen worden is zijn doel, maar dan wel in een echte ouderwetse strijd tussen meerdere coureurs. Volgens Herbert zal de motivatie van Hamilton niet ontbreken, zeker niet als het komende seizoen zo spannend wordt als het nu lijkt. "Als Max en Red Bull hem een ​​heel seizoen kunnen uitdagen, zal hij ervan genieten."