Coulthard zit met vragen: "Waarom is Vettel naar Aston Martin gegaan?"

Sebastian Vettel is weg bij Ferrari en begonnen aan een nieuw hoofdstuk bij Aston Martin. Na een slechte wintertest begon het Formule 1-seizoen ook niet goed voor de Duitser, waarna de eerste geruchten over zijn toekomst alweer een feit zijn.

De viervoudig wereldkampioen is de afgelopen jaren zwaar bekritiseerd bij Ferrari en hoopt bij Aston Martin zijn goede naam weer op te bouwen. Bij het Britse team wordt hij het boegbeeld van de terugkeer van het merk naar de Formule 1, maar David Coulthard heeft zijn twijfels.

De Schot vraagt zich af of Vettel met een ander doel is binnengehaald. Openlijk vraagt Coulthard zich af in de On the Marbles podcast: "Ik vraag me af of het onderdeel is van het opbouwen van het merk, maar dat het niet per se over Aston Martin gaat, maar ook over Lance Stroll. Als hij Vettel zou verslaan, kan hij met recht zeggen dat hij ook een toekomstige kampioen zou kunnen worden."

"Ik zeg niet dat het dat is, maar er zijn nog steeds twijfels over waar hij zit in de pikorde. Als Stroll hetzelfde kan doen wat Charles Leclerc hem heeft aangedaan, weet ik niet hoe hij het seizoen kan afmaken."