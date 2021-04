'Mercedes kan titel op zijn buik schrijven bij overstap naar hoge rake'

Het team van Mercedes is een van de slachtoffers van de nieuwe reglementen voor 2021, maar het is te laat om nu nog over te stappen op een ander concept. Dat laten teambaas Toto Wolff en hoofdengineer Andy Shovlin weten. Zij doelen daarbij op de lage rake van de W12, terwijl de auto's met een hoge rake minder getroffen zijn door de regelwijzigingen deze winter.

De internationale autosportbond FIA paste op aandringen van bandenleverancier Pirelli de reglementen voor 2021 aan om de auto's langzamer te maken. De Italiaanse bandenfabrikant was namelijk bang dat het rubber de krachten die in de bochten vrijkomen anders niet aan zou kunnen. Daarop besloot de FIA om onder meer een hoek uit de vloer voor de achterwielen te halen.

Dit heeft vooral impact gehad op de teams met een lage rake - de hellingshoek van de auto ten opzichte van het wegdek. Bij een hoge rake lijkt de bolide voorover te hellen, bij een lage rake ligt de wagen wat vlakker. Dat laatste is het geval bij de Mercedes W12, maar het is nu geen optie meer om over te schakelen op een hoge rake. Dat heeft immers ook invloed op de rest van de auto.

Onmogelijk

Wolff legt uit: "Het is fysiek gezien onmogelijk om die transitie te maken. We zouden onze afstelling en wielophanging niet kunnen gebruiken zoals bijvoorbeeld Red Bull Racing dat doet. Dus we moeten het beste maken van wat we nu hebben." Shovlin verklaarde aan Motorsport.com dat Mercedes de titels in 2021 op hun buik kan schrijven als ze nu nog overstappen op een hoge rake.

"We hebben een auto waarmee we het kampioenschap kunnen winnen, mits we de juiste beslissingen maken en de wagen optimaal laten renderen. Maar hoge of lage rake, daar kunnen we nu niets meer aan doen. We kunnen niet zomaar de achterkant van de bolide 30 millimeter hoger zetten, dan zouden we zoveel verliezen dat we dit seizoen kunnen afschrijven. Dat is gewoon niet praktisch", aldus Shovlin.

Snelle bochten

Uit GPS-data blijkt dat Mercedes het vooral in de snelle bochten laat liggen ten opzichte van Red Bull Racing, bericht Auto Motor und Sport. In Bahrein verloor de Duitse renstal vooral tijd in bochten 2, 5, 6 en 10. Van die vier bochten is alleen bocht 10 een langzame bocht. Ook aan het einde van de rechte stukken komt Mercedes tekort ten opzichte van concurrent Red Bull Racing.

Dat komt doordat de Mercedes-motor eerder in de oplaadstand - charging mode - gaat dan de Honda-krachtbron, terwijl dit vorig jaar nog andersom was. Volgens Mercedes-engineers hebben ze minstens een maand nodig om de snelheid van Red Bull Racing door middel van een upgrade te pareren. Auto Motor und Sport stelt dat Mercedes aan de hand van hoe die vernieuwingen uitpakken bepaalt in hoeverre ze de huidige auto zullen doorontwikkelen voordat de focus volledig naar 2022 verschuift.