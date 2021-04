F1 beoordeelt optreden van Lewis Hamilton in Bahrein met een 10

De Formule 1 heeft Mercedes-coureur Lewis Hamilton een 10 gegeven voor zijn optreden in de Grand Prix van Bahrein. De regerend wereldkampioen wist Red Bull Racing-rijder Max Verstappen nipt achter zich te houden voor een onverwachte zege. In alle sessies daarvoor had Mercedes namelijk concurrent Red Bull Racing voor zich moeten dulden.

Hamilton en Mercedes hanteerden een strategie die afweek van de tactiek van Verstappen en Red Bull Racing en dat bleek de sleutel tot succes. Door eerder zijn pitstops te maken kwam Hamilton voor Verstappen op de baan terecht en die positie wist hij met succes te verdedigen. Verstappen deed één keer een poging om Hamilton te verschalken, maar die lukte net niet.

Verstappen krijgt in de eerste uitgave van de Power Rankings van de Formule 1 in 2021 een 9,3 voor zijn weekend in Bahrein. Dat is maar een tiende meer dan Lando Norris van McLaren, die de eerste race als vierde eindigde. Scuderia AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda, die zijn debuut bekroonde met een finish in de punten, ontving van de jury een 8,2 voor zijn eerste Formule 1-race.

Welke cijfers zouden jullie de rijders geven voor de Grand Prix van Bahrein? Bekijk hieronder de beoordeling van de Formule 1: