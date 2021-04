Het eerste Formule 1-weekend van dit jaar is alweer achter de rug. Bahrein was afgelopen zondag gastheer voor de openingsrace van dit seizoen, een Grand Prix waarin het team van McLaren sterk voor de dag kwam. De Britse renstal consolideerde de derde positie in de pikorde en verzamelde met coureurs Lando Norris op P4 en Daniel Ricciardo op P7 achttien punten. McLaren biedt in de volgende video een kijkje achter de schermen bij het Grand Prix-weekend in Bahrein: