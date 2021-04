Het eerste Formule 1-weekend van dit jaar is alweer achter de rug. Bahrein was afgelopen zondag gastheer voor de openingsrace van dit seizoen, een Grand Prix die voor Aston Martin F1 Team niet helemaal naar wens verliep. De Britse renstal hield maar één puntje over aan de eerste wedstrijd van 2021 en het team lijkt in de pikorde wat terrein te hebben prijsgegeven ten opzichte van vorig jaar. Aston Martin vat het Grand Prix-weekend in Bahrein samen in het volgende filmpje: