Marko: "Opluchting was groot, maar misschien waren we te euforisch"

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko heeft een tweeledig gevoel aan het eerste Grand Prix-weekend van 2021 overgehouden. Met de snelheid van de RB16B zit het wel snor, getuige de snelle tijden van Max Verstappen in de vrije trainingen en kwalificatie in Bahrein. Alleen moest de Nederlander in de race toch nipt zijn meerdere erkennen in Mercedes-rijder Lewis Hamilton.

Het goede nieuws is dat Red Bull Racing over een pakket beschikt waarmee ze zich kunnen meten met Mercedes, maar daarin schuilt gelijk ook het gevaar. Marko legt in de krant Osterreich uit: "We hebben eindelijk weer het gevoel dat we voor een kampioenschap kunnen gaan. De opluchting was groot, maar misschien waren we wel te euforisch."

Sergio Perez kampte met problemen in de opwarmronde, Verstappen had last van een wispelturig differentieel en volgens Marko reageerde Red Bull Racing ook niet goed op de lagere temperaturen. "Tot slot was er ook nog de inhaalactie van Max die mislukte. Van deze fouten moeten we leren. Om Mercedes te verslaan moet alles perfect zijn. Eerlijkheid gebiedt namelijk te zeggen dat Hamilton een foutloze en volmaakte race heeft gereden."

Marko zwakt de berichten dat Red Bull Racing een pakket vernieuwingen prepareert voor de volgende race op Imola af. "De auto zal in Imola min of meer gelijk zijn aan wat we in Bahrein hadden. De eerste grote update arriveert bij de derde race van dit seizoen, in Portugal."