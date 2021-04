McLaren roept op tot heldere richtlijnen met betrekking tot 'track limits'

Het team van McLaren heeft zich gemengd in het debat over de onduidelijke handhaving van de track limits tijdens de Grand Prix van Bahrein. Op vrijdag en zaterdag hield de wedstrijdleiding streng toezicht. Met name in bocht 4 gingen de rijders over de schreef, waarna hun neergezette rondetijd werd geschrapt. Tijdens de race toonden de stewards zich coulanter.

Zo mocht Mercedes-coureur Lewis Hamilton 29 keer de track limits in bocht 4 overschrijden voordat de wedstrijdleiding bij zijn team aan de bel trok. Er valt de regerend wereldkampioen echter weinig aan te rekenen, hij benutte slechts de speelruimte die wedstrijdleider Michael Masi in de notities voorafgaand aan het weekend had gecreëerd. De rijders dienden zich op vrijdag en zaterdag strikt aan de track limits te houden, op zondag zouden de stewards daar meer ontspannen mee omgaan.

Totdat bleek dat er rijders waren die consequent misbruik maakten van die regeling, toen greep de wedstrijdleiding in. Het zorgde voor de nodige verwarring en onduidelijkheid. Mercedes en Red Bull Racing riepen na afloop van de race in Bahrein al op tot opheldering van de richtlijnen met betrekking tot de track limits en McLaren heeft zich daar nu bij aangesloten.

McLaren-teambaas Andreas Seidl: "Vorig jaar was het tenminste duidelijk wat de regels waren. Op elk circuit was het net even anders, maar dat werd van tevoren uitgelegd. Dat is ook niet geweldig, maar elke baan is ook anders en ze namen in ieder geval de moeite om het te verklaren. Ik snap dat de fans de huidige gang van zaken verwarrend vinden. De richtlijnen moeten voor elk circuit en elke bocht helder zijn en daar moet de wedstrijdleiding consequent op toezien, dan is het prima."

In Bahrein was er een grijs gebied waar coureurs van konden profiteren. "Ik moet het nog even controleren, maar ik had begrepen dat ze tot en met de kwalificatie de tijden zouden schrappen bij een overtreding van de track limits", vervolgt Seidl. "In de race zou het meer relaxed gaan, omdat er weinig tot geen tijdwinst te behalen viel. Het ging anders dan op andere circuits, waar je na drie overtredingen een waarschuwingsvlag of tijdstraf kreeg."