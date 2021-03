Ferrari-rijders denken McLaren in de nek te kunnen hijgen op Imola

Het team van Ferrari maakte een solide indruk tijdens het Grand Prix-weekend in Bahrein. De Scuderia is nog lang niet terug aan de top, maar het zag er in elk geval beter uit dan vorig seizoen. En er zit meer in het vat, verkondigden Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc. Het vizier is op de derde plek van McLaren gericht.

Sainz: "Bahrein was veelbelovend voor ons. Ik herinner me dat ik vorig jaar in de McLaren nauwelijks moeite hoefde te doen om een Ferrari te passeren. Ik weet dus hoe groot de verschillen waren en hoe klein het verschil nu is, het scheelde weinig of ik had Daniel Ricciardo nog ingehaald in de slotfase van de race. Mijn tempo was veel beter dan dat van hem, we waren meer dan een halve seconde per ronde sneller. Dat is een positief teken."

De Spanjaard is tevreden over hoe de SF21 zich gedraagt. "Het was bemoedigend. Ferrari heeft in vergelijking met vorig jaar een grote stap gezet. Nu is het zaak om de details goed af te stemmen, hard te blijven werken en te blijven verbeteren. We willen meer stappen zetten, al heeft onze teambaas ook aangegeven dat de focus meer op volgend jaar ligt. Hoe dan ook, ik ben tevreden over mijn gevoel in de auto en zie dit als een goed begin."

Leclerc sluit zich bij de woorden van zijn nieuwe teamgenoot aan. "Ja, als je kijkt waar we stonden ten opzichte van vorig jaar op dit circuit, dan hebben we flinke progressie geboekt. Het liefst zouden we ons zo snel mogelijk weer mengen in de strijd om de zeges, maar realistisch gezien hebben we puik werk geleverd door het gat iets te dichten. We staan dichter bij McLaren en kunnen met hen vechten, dus ik ben benieuwd hoe het ons op Imola vergaat."