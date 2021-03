Daniel Ricciardo sluit weddenschap af met McLaren-baas Zak Brown

McLaren-coureur Daniel Ricciardo heeft wederom met zijn baas gewed over het behalen van een podiumplek. Dit keer met McLaren-directeur Zak Brown, die zijn Australische rijder een mooie beloning in het vooruitzicht stelt.

Brown bezit namelijk een aardige collectie auto's, waaronder een Wrangler Chevrolet Monte Carlo waar Dale Earnhardt in 1984 mee in de NASCAR racete. Ricciardo is groot fan van Earnhardt, wat ook aan de basis stond van zijn keuze voor startnummer 3 in de Formule 1.

Bij een podiumklassering in 2021 mag Ricciardo een keertje met de bolide van zijn grote idool scheuren, zo zegde Brown hem toe. Vorig jaar verloor Renault-teambaas Cyril Abiteboul de weddenschap met Ricciardo, waardoor hij een tattoo moet laten zetten.

We know how much you enjoy a podium bet, @danielricciardo.



How does a drive of one of THE most iconic cars in @ZBrownCEO’s heritage collection sound? 🤩🇺🇸 pic.twitter.com/yj17DLiEjM — McLaren (@McLarenF1) March 31, 2021