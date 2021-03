Red Bull Racing pakt door: "Updates in de pijplijn voor Imola"

Het team van Red Bull Racing draait op volle toeren om dit jaar eindelijk weer echt een gooi te kunnen doen naar een wereldtitel. Tijdens het Grand Prix-weekend in Bahrein is gebleken dat de Oostenrijkse renstal over een ontzettend snelle bolide beschikt en opgewassen is tegen concurrent Mercedes. Misschien is Red Bull Racing op dit moment zelfs ietsjes sterker.

Hoe dan ook, de werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez zit natuurlijk niet stil. Red Bull Racing is volop bezig met de verdere ontwikkeling van de RB16B en de eerste vernieuwingen zullen over dik twee weken op Imola al te zien zijn. De races daarna volgen meer updates.

Red Bull Racing-hoofdengineer Paul Monaghan: "We hebben wat ontwikkelingen in de pijplijn voor Imola, en meer voor de daaropvolgende Grands Prix. Het is nu een tweeledig gevecht. We hebben ons lot in eigen handen en we hebben geen invloed op wat Mercedes of andere teams willen doen. We moeten gefocust blijven."

"We kunnen niet beïnvloeden wat de rest van het veld doet, dus we moeten onze auto blijven ontwikkelen en we dienen de wagen kogelbestendig te maken. Het is zaak om Max en Sergio van een pakket te voorzien waarmee ze snel kunnen zijn op Imola, en op Portimao, en op Barcelona, en op Monaco, en waar dan ook we racen dit seizoen."