Mercedes ziet weinig aanknopingspunten voor Imola en Portimao

Het team van Mercedes wist de Grand Prix van Bahrein te winnen, maar dat mag een klein wonder heten. De auto van de Duitse renstal legt het momenteel namelijk op alle vlakken af tegen die van concurrent Red Bull Racing. Dat is de conclusie die Mercedes-engineer Andy Shovlin na het eerste raceweekend van 2021 trekt. De regerend kampioen moet aan de bak.

Dat was al duidelijk na de wintertests, waar Mercedes minder sterk voor de dag kwam. Het team slaagde er wel in om de balans van de W12 te verbeteren voor de eerste Grand Prix van dit seizoen en met het nodige kunst- en vliegwerk de race te winnen, maar ze beseffen zelf dat de Red Bull Racing RB16B op dit moment gewoon een betere auto is. Vooral in de snelle bochten komt de Duitse renstal veel tekort.

De twee komende Grands Prix zijn op circuits met veel snelle bochten, dus dat belooft weinig goeds voor Mercedes. Shovlin: "Hopelijk komen we snel op banen die ons beter liggen dan Bahrein. Maar als ik dan kijk naar Imola en Portimao, we zijn op dit moment niet goed genoeg in de snelle bochten en daar zijn er zat van op Imola en Portimao. Dat is een aspect waarop Red Bull Racing duidelijk in het voordeel is ten opzichte van ons."

Maar eigenlijk zijn de problemen bij Mercedes groter. "We hebben momenteel geen wapens ten opzichte van Red Bull Racing", vervolgt Shovlin. "De afgelopen jaren konden we vertrouwen op onze topsnelheid op de rechte stukken of de snelheid in de snelle bochten of aaneengeschakelde bochten. Maar nu wonnen we nergens tijd ten opzichte van Red Bull Racing. Integendeel, in de snellere bochten en in bochten 9 en 10 waren zij juist een stuk sterker dan wij. We hebben gewoon een snellere auto nodig, zo simpel is het."

"We krijgen het zwaar dit jaar en Red Bull Racing opereert zonder twijfel op de toppen van hun kunnen. Ze zijn scherp en gefocust en zullen dit seizoen weinig steekjes laten vallen. Max Verstappen is volwassen en een echte racer, dus we krijgen onze handen vol aan hem. En Red Bull Racing bewijst keer op keer dat ze hun auto goed kunnen ontwikkelen, ze hebben de capaciteiten om meer performance aan de wagen toe te voegen. Dus ongeacht het uitgangspunt nu wordt het geen makkelijk seizoen, maar we zullen niet opgeven", aldus Shovlin.