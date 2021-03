Toto Wolff: "Honda mag trots zijn op hun nieuwe motor"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Red Bull-motorpartner Honda geprezen voor het produceren van een krachtigere motor dan zijn eigen team tot nu toe in staat is gebleken. Hoewel Lewis Hamilton en niet Max Verstappen de Grand Prix van Bahrein won, was het de Red Bull-Honda die tijdens het openingsweekend van het seizoen domineerde vanwege haar snelheid.

Wolff geeft een groot deel van de eer aan Honda. De Oostenrijker zei: We verliezen op hoge snelheid. We kunnen duidelijk zien dat we daar een achterstand hebben. Ze Honda hebben het geweldig gedaan. Ze hebben een uiterst competitieve krachtbron afgeleverd en dat moeten we accepteren."

Het verbaast Wolff niet dat Honda zijn inspanningen voor zijn laatste officiële seizoen in de Formule 1 voorlopig heeft opgevoerd. Wolff vervolgt zijn lofuitingen: "Honda is een erg trots bedrijf. Ik was er vanaf het begin van overtuigd dat ze al hun middelen zouden gebruiken om een goede motor te bouwen die mee kan in de top van het F1-veld voor hun laatste seizoen. Ze hebben kosten noch moeite gespaard om de klus naar behoren af ​​te ronden. Ik ben blij voor ze en het is een goede motivatie voor ons."