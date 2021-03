Mick Schumacher: "Ik raakte geïrriteerd door het vuurwerk"

Omdat het vuurwerk na de overwinning van Lewis Hamilton 'irritant' was, zei de engineer van Mick Schumacher dat ze zullen proberen meer naar voren te komen, zodat ze 'op één lijn liggen' als ze over de finish rijden. De jonge Schumacher maakte zijn Formule 1-debuut tijdens de Grand Prix van Bahrein en zorgde voor een solide maar niet spectaculair weekend, hoewel dat laatste niet werd verwacht.

Haas-teambaas Guenther Steiner zei in de aanloop naar het weekend dat zijn enige doel voor zijn nieuwkomer was dat ze de auto over de finish wisten te rijden. Maar terwijl Nikita Mazepin dat niet deed en uit de race crashte, reed Schumacher zijn eerste volledige Grand Prix als Formule 1-coureur.

Excuses van Mick

De Duitser begon de race vanaf de 18e positie op de grid, maakte in de vierde bocht meteen een spin en finishte op P16, een ronde achterstand op racewinnaar Hamilton.

Mick bood na de race zijn excuses aan: "Ik ben boos over de eerste ronde, dat spijt me. Ik voel me erg goed in de auto, dus daarvoor bedank ik het team."

Vuurwerk

De Duitser had echter nog een andere kleine klacht: het vuurwerk dat afging toen Hamilton de overwinning pakte, vormde een afleiding tijdens zijn laatste ronde. "Het vuurwerk was nogal irritant in de laatste ronde", zei hij.

Het advies van zijn race engineer Gary Gannon: "De volgende keer zullen we proberen om meer vooraan te staan!"