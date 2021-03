Mika Salo: "Nikita Mazepin hoort gewoon niet thuis in de Formule 1"

Het Formule 1-seizoen 2021 is nog maar één raceweekend oud en Haas F1 Team-coureur Nikita Mazepin is al onder vuur genomen. De jonge Rus kende een belabberd debuutweekend in de koningsklasse van de autosport. Teamgenoot Mick Schumacher was continu sneller, zelf vloog Mazepin om de haverklap van de baan en bovendien hield hij zich in de kwalificatie niet aan het herenakkoord om in een wachtrij aan auto's niet in te halen.

Zijn race eindigde al na een paar honderd meter met een crash, een passend einde van een slecht weekend. Oud-coureur Mika Salo concludeerde voor C More: "Nikita Mazepin hoort gewoon niet thuis in de Formule 1." De Deense krant Ekstra Bladet doopte de Rus vanwege zijn vele spins al om tot 'Mazespin', maar Haas F1-teambaas Günther Steiner nam het voor zijn rijder op.

Mick Schumacher ging immers ook in de rondte tijdens de race, luidde zijn verweer. "Allebei springen ze nog te onstuimig om met het gaspedaal, maar dat is iets wat ze moeten leren. Daarnaast hebben we geen makkelijke auto om mee te rijden. Als we erin slagen om Williams te verslaan ergens dit seizoen, dan zou dat al een hele prestatie zijn. Het doel voor dit jaar is om onze rijders te prepareren zodat zij sterk zijn wanneer we weer over een goede auto beschikken", aldus Steiner.

Oksana Kosachenko, de voormalige manager van oud Formule 1-coureur Vitaly Petrov, vindt het oneerlijk en onterecht om Mazepin aan de hand van één weekend al af te schrijven. "Laten we het niet groter maken dan het is", vertelde ze aan persbureau Tass. "Het was pas de eerste race van het seizoen en zowel Nikita als Mick heeft zelf aangegeven dat ze nog een heleboel te leren hebben."