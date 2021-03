Onduidelijke richtlijnen voor 'track limits' wekken wrevel bij teams

Mercedes en Red Bull Racing, de twee toonaangevende Formule 1-teams van dit moment, hebben hun ongenoegen kenbaar gemaakt over hoe de wedstrijdleiding in Bahrein omsprong met de track limits. In de vrije trainingen en de kwalificatie was het in bocht 4 verboden om met vier wielen naast de kerbstones te komen, maar in de race wachtten de stewards totdat Lewis Hamilton dat 29 maal had gedaan voordat ze ingrepen.

Voor de wedstrijd golden ook andere regels. De wedstrijdleiding zou het overschrijden van de track limits in bocht 4 door de vingers zien zolang daar geen competitief voordeel uit behaald werd. Een vage omschrijving, want de bocht sneller nemen en daardoor buiten de baan belanden zou ook als competitief voordeel gezien kunnen worden. In het geval van Hamilton duurde het 29 ronden voordat de wedstrijdleiding tot dat inzicht kwam.

Halverwege de race veranderde het beleid opeens, al ontkent wedstrijdleider Michael Masi dat. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het maar een rare situatie. "Voor ons was het net zo verwarrend als voor iedereen. Aan het begin van de race zeiden ze dat het overschrijden van de track limits niet bestraft zou worden. Vervolgens kregen we tijdens de race te horen dat het wel een straf op kon leveren. We hebben dat vervolgens besproken met de wedstrijdleider, maar het is zijn beslissing."

"Uiteindelijk wonnen we daardoor de race. Max Verstappen ging wijd bij zijn inhaalactie in bocht 4 en moest die plek teruggeven aan Lewis. Maar we moeten consistent zijn in de boodschap die we verspreiden. De richtlijnen moeten voor iedereen helder te zijn, het dient simpel en begrijpelijk te zijn wat wel is toegestaan en niet. Het is in niemands belang dat de voorschriften en regels zo dik en ondoorgrondelijk zijn als een boek van Shakespeare."

Nu waren de rijders overgeleverd aan de grillen van de wedstrijdleiding, tot ergernis van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. "Deze regels rond track limits zullen altijd omstreden blijven. We moeten naar een eenduidige situatie toe. Je kunt niet zeggen dat het oké is om de track limits tijdens de race te overschrijden en tegelijkertijd zeggen dat het verboden is om daar in te halen. Wees duidelijk en zorg dat het wit of zwart is. Nu is het een grijs gebied."